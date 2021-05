Nach dem Abitur und einem Tennis-Stipendium in den USA ist er seit neun Jahren auf der ATP-Tour, meistens in den kleineren ATP-Challenger-Turnieren im Einsatz. Sein größter Erfolg war im Einzel der Einzug in die zweite Runde von Wimbledon.

In den letzten Jahren entwickelte sich Pütz Zug um Zug zu einem Weltklasse-Doppelspieler, dem jetzt sogar die Olympiateilnahme winkt, zusammen mit Deutschlands unumstrittener Nr.1 Alexander Zverev. Peter Sänger aus der hr-Sportredaktion hat ihn kurz vor seiner Abreise nach Paris in Frankfurt getroffen.