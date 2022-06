Tim Pütz in Halle im Finale

Der Frankfurter Tim Pütz steht im Doppel-Finale des Halle Open.

Pütz setzte sich am Samstag an der Seite von Michael Venus mit 6:3 und 6:4 gegen Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer durch. Im Finale am Sonntag (12 Uhr) treffen Pütz und Venus auf Marcel Granollers und Horacio Zeballos.