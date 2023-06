Audio starten

Bei der Ironman-EM in Hamburg ist es am Sonntag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer starb. Warum das Rennen trotzdem fortgesetzt wurde und ob man sich um eine Wiederholung der Vorfälle beim Rennen in Frankfurt sorgen muss? Darüber hat hr-iNFO mit hr-Sport-Redakteur Daniel Weiss gesprochen, der als Sendungsleiter für die ARD in Hamburg war.