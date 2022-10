Trampolin: Bundesligafinale in Dietzenbach mit Lokalmatador Schuldt

Die Trampolinspringer der SG Dietzenbach sind in Höchstform. Einer von ihnen ist Matthias Schuldt - er ist 22 Jahre alt und einer der besten der Welt. Am Wochenende ist er beim Bundesligafinale in Dietzenbach dabei.