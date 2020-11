Überraschungskiste: Eintracht Frankfurt tritt bei Union Berlin an

Nach acht Wochen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga will Eintracht Frankfurt im Gastspiel beim 1. FC Union Berlin an diesem Samstag (15.30 Uhr) endlich wieder gewinnen.