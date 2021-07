Am Samstag (17.30 Uhr) betritt die Formel 1 in Silverstone Neuland, erstmals wird in einem Sprint-Rennen die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag ermittelt. Action, Spaß und Spannung soll dieser Testlauf bringen - im Fahrerlager sucht man aber weiterhin vergebens nach begeisterten Piloten.