Am Montag Empfang in Frankfurt

Am Montag Empfang in Frankfurt Vize-Europameisterinnen: Rhein und Beuth gratulieren DFB-Frauen

Ministerpräsident Boris Rhein und Sportminister Peter Beuth (beide CDU) haben den DFB-Frauen zum Vize-Europameistertitel gratuliert.

Die deutschen Fußballerinnen hätten sich bei diesem EM-Turnier "in die Herzen unserer Fußballnation gespielt", sagte Rhein laut Mitteilung. Mit dem Titel klappte es leider nicht. Deutschland verlor am Sonntag das EM-Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen England mit 1:2 nach Verlängerung. Mit Nicole Anyomi, Sara Doorsoun, Laura Freigang und Sophia Kleinherne standen vier Spielerinnen von Eintracht Frankfurt im Kader, Anyomi und Doorsoun wurden im Finale eingewechselt. Die DFB-Frauen werden am Montag in Frankfurt feierlich empfangen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird sich am Nachmittag auf dem Rathausbalkon im Römer den Fans präsentieren.