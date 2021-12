Wer waren die Sportlerinnen und Sportler des Jahres? Darüber entscheiden eine Experten-Jury und das Voting unserer User. Die Abstimmung ist beendet.

Das Voting zu den Sportlerinnen und Sportlern des Jahres 2021 findet auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit des Landessportbundes Hessen (LSB) mit dem Hessischen Rundfunk statt. Das Voting auf dieser Seite, das bis zum 15. Dezember lief, zusammen mit einer extra Wahl durch Experten, ermittelt die Gewinnerinnen und Gewinner. Verkündet werden die Siegerinnen und Sieger am 17. Dezember.

1. Sportlerin des Jahres

Sarah Köhler

Die 27 Jahre alte Schwimmerin von der SG Frankfurt sicherte sich in diesem Jahr in Tokio die Bronze-Medaille über 1.500 Meter Freistil. Bereits im Vorjahr war sie Weltmeisterin und Vize-Weltmeisterin geworden.

Dorothee Schneider

Die Dressurspezialistin vom Frankfurter Turnier-Stall Schwarz Gelb gewann in Tokio in diesem Jahr mit der Mannschaft Dressur-Gold. Die Pferdewirtin konnte damit den Olympia-Sieg von 2016 verteidigen.

Petrissa Solja

Die 27-Jährige vom TSV Langstadt hat ein enorm erfolgreiches Jahr hinter sich. Mit dem Team wurde die Tischtennisspielerin in Tokio Vierte, dazu gewann sie sowohl im Doppel als auch im Einzel bei der Europameisterschaft den Titel .

Sportler des Jahres

Eduard Trippel

Der 24 Jahre alte Judoka aus Rüsselsheim feierte 2021 seinen Durchbruch. Neben der Silbermedaille im Einzel in Tokio gewann er auch mit dem Team die Bronzemedaille.

Uwe Wahlig

Der 40 Jahre alte Segelflieger von der Segelfluggruppe Bensheim wurde in diesem Jahr Weltmeister in der Clubklasse. 2020 war er bereits deutscher Vize-Meister im Streckenflug geworden.

Christian Reitz

Der 34 Jahre alte Sportschütze vom SV Kriftel holte sich 2021 den Gesamt-Weltcup . Dazu sicherte sich der Polizist bei Olympia in Tokio gleich zwei fünfte Plätze.

Newcomer des Jahres

Andreas Bechmann

Der 22-Jährige von Eintracht Frankfurt wurde 2021 U23-Europameister im Zehnkampf mit 8.142 Punkten. 2019 war er bereits Fünfter bei der Hallen-EM geworden.

Sarah Vogel

Die 19 Jahre alte Stabhochspringerin von der LG Seligenstadt sicherte sich 2021 den U20-EM-Titel. Schon 2019 hatte die Studentin Gold bei den Olympischen Jugendspielen gewonnen.

Jule Behrens

Hinter der 18 Jahre alten Triathletin liegt ein enorm erfolgreiches Jahr. Sie wurde zum einen Junioren-Weltmeisterin im Sprint und Europameisterin im Einzel sowie im Team Relay.

Parasportlerin des Jahres

Natascha Hiltrop

Die Sportschützin des SV Lengers hatte gleich mehrere Highlights in diesem Jahr. Sie gewann in Tokio Gold mit dem Luftgewehr, Silber im 50-Meter-Dreistellungswettkampf und durfte zur Krönung bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne tragen.

Svenja Mayer

Die Rollstuhl-Basketballerin von den Rhine River Rhinos Wiesbaden trat mit der deutschen Auswahl in Tokio an. Dort erspielte sich die gelernte Friseurin mit ihrem Team den vierten Platz.

Noemi Ristau

Die Para-Skifahrerin konnte beweisen, dass der Weltcup-Sieg aus der Saison 2019/2020 keine Ausnahme war. Auch im Jahr 2020/2021 fuhr die 30-Jährige aus Marburg vorne mit und wurde am Ende Gesamt-Weltcup-Dritte.

Parasportler des Jahres

Felix Streng

Der 26-Jährige vom Sprintteam Wetzlar erfüllte sich in diesem Jahr den großen Traum: Olympia-Gold. In Tokio gewann er über die 100 Meter, sicherte sich über die 200 Meter zudem die Silbermedaille.

Marcus Klemp

Der Ruderer aus Offenbach ist schon seit Jahrzehnten dabei und nahm auch in diesem Jahr in Tokio an den Paralympischen Spielen teil. Im Einer belegte er dieses Mal den achten Rang.

Niklas Müller

Der Schwimmer vom SC Wiesbaden ist gerade einmal 18 Jahre alt und darf sich bereits Weltmeister nennen. Bei den Gehörlosen Kurzbahnweltmeisterschaften belegte er den ersten Rang über 1.500 Meter Freistil.

Trainer/in des Jahres

Winfried Aufenanger (posthum)

Der ehemalige Bundestrainer im Marathon verstarb Mitte Oktober im Alter von 74 Jahren. Der "Macher" des Kassel-Marathons nahm an fünf Olympischen Spielen teil und betreute unter anderem Ralf Salzmann und Melat Kajata.

Jörg Roßkopf

Das Tischtennis-Urgestein ist als Coach genauso erfolgreich wie als Spieler. 2021 betreute er als Bundestrainer die DTTB-Mannschaft bei ihrem Silber-Erfolg im Team in Tokio.

Efthimios Karamitsos

Der Bundestrainer des Deutschen Karate-Verbandes hat bereits zahlreiche Athletinnen und Athleten zu EM- oder WM-Titeln geführt. 2021 nahmen beide von ihm betreute Athleten, Jasmin Jüttner und Ilja Smorguner, an Olympia teil.

Mannschaft des Jahres

RSV Lahn-Dill

Die Rollstuhl-Basketballer aus Mittelhessen feierten 2021 den großen Triumph und wurden Champions-Cup-Sieger. In der Meisterschaft wurden sie erst im Finale um den Titel bezwungen.

United Volleys Frankfurt

Die Frankfurter feierten im Jahr 2021 den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Im Finale um den DVV-Pokal besiegten die Volleys Königs Wusterhusen und feierten den ersten Titelgewinn.

Eintracht Frankfurt

Nach einem Jahr unter dem Namen Eintracht Frankfurt hätten die ehemaligen FFC-Fußballerinnen beinahe direkt den ersten Titel im Adler-Trikot geholt. Das Team von Trainer Niko Arnautis wurde im DFB-Pokal aber im Finale von Wolfsburg gestoppt.