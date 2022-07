Und noch ein Jahr: Makoto Hasebe könnte in dieser Saison zum Eintracht-Rekordspieler werden. Auch die gut zweistündige Trainingseinheiten in der Gluthitze machten dem 38-Jährigen am Mittwoch nichts aus. Danach redete er über ein Geheimnis aus dem siegreichen Europa-League-Endspiel.