Zu viel am Handy, zu wenig an der frischen Luft: Mangelnde Bewegung im Kindesalter könnte nach Expertenmeinungen zu einem Problem für den Breitensport in Deutschland werden. Ex-Basketballer Henning Harnisch formuliert klare Forderungen – und ein Verein aus Frankfurt ist Vorreiter.

Kinder, die sich nicht mehr bewegen wollen, Sportstunden in der Schule, die gar nicht erst stattfinden, und Umfragen, die fast jedes zweite Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren als "unsichere Schwimmer" oder gar "Nichtschwimmer" enttarnen: Weil es an der Basis hapert, ist es um den Status Quo des Breitensports in Deutschland nicht gut bestellt. Seine Zukunft wird deshalb erst recht heiß diskutiert.

"Wir brauchen eine neue Sporterziehung, die ganz unten anfängt und sich die Aufgabe stellt: Wie können Kinder ordentlich in den Sport hineinwachsen?", sagte Henning Harnisch am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens. Der Basketball-Europameister von 1993 und frühere Akteur des MTV 1846 Gießen ist in diesem Jahr Schirmherr der Berliner Initiative "Sport macht Schule" und unterstützt mit seinem Konzept den Landtagswahlkampf der Hessen-SPD.

Die Grundsportarten, die bei der Klärung dieser Frage helfen müssen, sind in Harnischs Augen Leichtathletik, Turnen und Schwimmen. Von König Fußball keine Spur – im Gegenteil. "Man kann keine Sportkultur fördern, wenn man im Fernsehen ausschließlich Fußball sieht. Das schafft eine Monokultur, die niemandem guttut", ist sich der gebürtige Marburger sicher.

Die Ursachen dafür, dass sich Kinder nicht mehr ausreichend bewegen, keine Rolle vorwärts mehr können oder nicht gut genug fürs Seepferdchen sind, seien vielschichtig – entsprechend müssten es auch die Lösungsansätze sein. Um die Probleme des Breitensports an der Wurzel zu lösen, nimmt Harnisch alle Beteiligten, genauer gesagt die erwachsenen Vorbilder, in die Pflicht: Eltern, Lehrer, Trainer.

Wo sind die Kinder, die auf Bäume klettern?

"Das größte Problem ist, dass sich immer weniger Kinder von sich aus bewegen. Man sieht keine Kinder mehr, die einfach auf Bäume klettern", zeichnete der 50-Jährige im Digitalisierungszeitalter ein trauriges Bild. "Man muss ganz früh anfangen, einen Rhythmus entwickeln und das nicht irgendwelchen Zufällen überlassen."

Ähnlich sieht das auch Hessens Sport- und Innenminister Peter Beuth (CDU), der auf Anfrage mitteilen lässt: "Die Bewegung der Menschen in allen Altersklassen hat sich in der Tat geändert. Nicht nur Kinder in Hessen, auch ältere Menschen und insbesondere auch Berufstätige, brauchen mehr Bewegung. Es helfen aber keine Lippenbekenntnisse. Wir brauchen ein Instrument, um die motorische Entwicklung von Kindern wissenschaftlich valide zu identifizieren und die Bewegung von Kindern ganz konkret zu verbessern."

Ein Verein, der genau in diese Kerbe schlägt und den Breitensport im wahrsten Sinne des Wortes als Angebot für die gesamte Breite der Gesellschaft interpretiert, ist die 33.000 Mitglieder starke TG Bornheim aus Frankfurt. "Wir legen großen Wert darauf, schon mit Babys anzufangen", berichtete Vereinsvorsitzender Peter Völker. Sein Credo: "Bewegung fängt nicht erst in der Schule an. Das ist im Grunde viel zu spät." Deshalb bietet die TG neben Kursen wie "Babys in Bewegung" oder Ballett für Kids zwischen drei und fünf Jahren auch Kooperationen mit Kindergärten an.

Beuth setzt sich zudem für die seit langem geforderte "tägliche Sportstunde" ein. "Das Modellprojekt muss nun gründlich ausgewertet werden. Als Sportminister würde ich eine Ausweitung natürlich sehr befürworten", teilte er mit.

"Sport als Teil des Lebens begreifen"

Doch auch Völker weiß: Davon alleine ist die Zukunft des Breitensports nicht gesichert. Es braucht eine Philosophie, die Mensch und Bewegung nachhaltig miteinander verbindet. "Wir müssen dazu kommen, dass Kinder auch dauerhaft Sport treiben. Eine Stunde pro Woche reicht da nicht", sagte er. "Deshalb achten wir darauf, dass die Kinder bei uns Mitglied werden und dauerhaft in diesen Verein kommen. Sie sollen Sport als Teil ihres Lebens begreifen." Zumindest bei der TG Bornheim sind Kinder, die sich nicht bewegen wollen oder als "unsichere Schwimmer" gelten, kein Problem.