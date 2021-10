Was passiert, wenn das Sondervermögen nicht verfassungsgemäß ist? [Audioseite]

Die millionenschweren Hilfsprogramme zur Bewältigung der Corona-Krise finanziert die Landesregierung vorrangig aus ihrem Sondervermögen. Ob das überhaupt verfassungskonform ist, darüber entscheidet heute der hessische Staatsgerichtshof.

Der Staatsgerichtshof verkündet am Mittwochnachmittag in Wiesbaden seine Entscheidung, ob das milliardenschwere Corona-Sondervermögen des Landes im Einklang mit der hessischen Landesverfassung steht. Sollte der Staatsgerichtshof zu dem Schluss kommen, dass dem nicht so ist, wäre das ein Erfolg für die Oppositionsparteien: Es würde bedeuten, dass die schwarz-grüne Landesregierung verfassungswidrig neue Schulden gemacht hätte.

Abgeordnete der Landtagsfraktionen von SPD und FDP hatten im November 2020 einen Normenkontrollantrag gegen das entsprechende Gesetz "Hessens gute Zukunft sichern" gestellt, die AfD-Fraktion im März dieses Jahres. Die Abgeordneten der Oppositionsfraktionen hatten ihren Antrag bei Hessens oberstem Gericht damit begründet, dass sie der Auffassung seien, das sogenannte Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz sei verfassungswidrig. Es verstoße gegen haushaltsverfassungsrechtliche Grundsätze, gegen das Budgetrecht des Landtags und gegen das Verbot der Neuverschuldung.

Opposition fordert Verteilung auf Nachtragshaushalte

Der hessische Landtag hatte im Sommer des vergangenen Jahres mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen das kreditfinanzierte Sondervermögen des Landes beschlossen. Schwarz-Grün hatte dafür eigens die Abstimmungsregeln geändert, um das Paket im Alleingang durchsetzen zu können. Für die notwendige Lockerung der in der hessischen Verfassung verankerten Schuldenbremse war nun nicht mehr wie bisher eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, sondern nur noch eine einfache.

Die Opposition lehnt das Finanzierungsmodell vehement ab und spricht seitdem von einem Schattenhaushalt. Gefordert wird stattdessen auch weiterhin, zur Bewältigung der Corona-Kosten auf Nachtragshaushalte zu setzen.

Wie werden die Finanzhilfen eingesetzt?

Mit dem Geld aus dem Corona-Sondervermögen sollen die Folgen der Corona-Krise in Hessen abgemildert werden. Das Volumen beträgt insgesamt zwölf Milliarden Euro. Bis Ende des Jahres 2023 dürfen dazu Kredite aus dem Sondervermögen aufgenommen werden. So sollen etwa Steuerverluste des Landes und der Kommunen ausgeglichen werden.

Mit der Rückzahlung der Mittel beginnt Hessen bereits im laufenden Jahr. Bislang wurden nach Angaben des Finanzministeriums 296 konkrete Hilfen für mehr als 5,9 Milliarden Euro aus dem kreditfinanzierten Sondervermögen auf den Weg gebracht. Bei dem mittlerweile zwölften Hilfspaket, das im September den Haushaltsausschuss des hessischen Landtags passierte, ging es vor allem um die finanzielle Unterstützung der Städte, Kreise und Gemeinden sowie Mittel für den ÖPNV und den Gesundheitsschutz.