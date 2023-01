Großeinsatz nach Brand in Eberstädter Papierfabrik

Ein Feuer in einer Halle in Eberstadt hat am Sonntag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Der Einsatz werde vermutlich noch mehrere Stunden andauern, meldete die Polizei am Sonntagabend. Was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst noch unklar. Der Schaden könnte nach Polizei-Angaben mehrere Hunderttausend Euro betragen.

Feuer lodert aus dem Dach der ehemaligen Papierfabrik. Bild © Kreutz TV-News

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand gegen 21 Uhr unter Kontrolle. Demnach brennen gepresste Papierballen. Wegen der starken Rauchentwicklung sollte man Fenster und Türen schließen, hieß es. Menschen wurden nicht verletzt.