Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft in Roßdorf: Standort soll bleiben

Kurzmeldung Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft in Roßdorf: Standort soll bleiben

Nach dem Feuer in einer noch unbewohnten Containeranlage für Flüchtlinge in Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) will der Kreis das Areal weiter für Flüchtlingsunterkünfte nutzen.

"Dass wir an dem Standort festhalten, steht außer Frage", sagte ein Sprecher. Man stehe mit dem Investor der Containeranlage im Austausch. Das Feuer war Ende April ausgebrochen, verletzt wurde niemand. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Nach dem Brand war über rassistische Motive spekuliert worden. Dazu gibt es laut Polizei keine neuen Erkenntnisse.