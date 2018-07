Pferdestall am Eulbacher Schloss brennt

Der ehemalige Pferdestall des Eulbacher Jagdschlosses stand am Donnerstag in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, auch eine Vermutung zur Ursache gibt es. Der Sachschaden geht in die Millionen.

"Nach ersten Informationen könnte der Brand durch Renovierungsarbeiten mit einem Gasbrenner ausgelöst worden sein", sagte ein Sprecher der Polizei während des noch laufenden Einsatzes am Donnerstagnachmittag. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Schloss habe verhindert werden können, für die Löscharbeiten musste die angrenzende Bundesstraße 47 zeitweise voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Hoher Sachschaden

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen ehemaligen Reitstall, der zu Wohnzwecken umgebaut wurde. Pferde waren dort keine mehr untergestellt. Da der erst vor wenigen Monaten renovierte Dachstuhl nahezu komplett ausbrannte, beläuft sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf rund zwei Millionen Euro.

Das denkmalgeschützte Schloss liegt an einem Englischen Park bei Michelstadt-Würzberg im Odenwald. Graf Franz I. zu Erbach-Erbach (1754-1823) hatte dort 1771 ein Jagdhaus bauen lassen. Um 1800 war es zur repräsentativen Sommerresidenz der Erbacher Grafen ausgebaut worden.