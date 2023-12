Ein unbekannter Täter hat in Heppenheim (Bergstraße) eine Tankstelle überfallen und wenige hundert Euro erbeutet.

Der Mann war am Montagabend in den Verkaufsraum gekommen und hatte den 19 Jahre alten Angestellten mit einem Messer bedroht. Der Angestellte gab ihm das Bargeld aus der Kasse. Dann flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung, wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtete.