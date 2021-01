Warmlaufen für den Corona-Wahlkampf in Hanau

In Hanau will Oberbürgermeister Claus Kaminsksy (SPD) seinen Posten verteidigen. Gegen ihn bringt sich der CDU-Politiker Jens Böhringer in Stellung. Die Corona-Zeiten bringen auch für den Wahlkampf neue Herausforderungen mit sich.