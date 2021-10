Weitergedreht: Alte Fachwerkscheune in Kaufungen

Eine historische Fachwerkscheune in Kaufungen (Kassel) sollte einem Neubau weichen. Die Einwohner wollten aber das Gebäude retten. Der Plan: Die Scheune auseinanderbauen und an anderer Stelle wieder erbauen. Die hessenschau blickt in der Rubrik "Weitergedreht" auf den aktuellen Stand.