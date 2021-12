Das neue Jahr kann kommen – auch für Pferdetrainer Sascha Stöbel in Frielendorf. Mit Mitte 30 geht er nochmal neue Wege. Den ersten Teil seines Berufslebens ist er mit der Marine zur See gefahren. Jetzt geht es vom Schiff in den Sattel. Im kommenden Jahr will er mit seinem Pferdehof richtig Fahrt aufnehmen.