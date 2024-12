250 Igel dank Kasseler Verein wieder in Freiheit

Der Verein "Igel in Not, Kreis Kassel" wurde im Februar gegründet und betreute seitdem mehr als 350 Tiere, die durch 17 Pflegestellen versorgt wurden. Über 250 dieser Igel konnten nach medizinischer Behandlung und Pflege wieder in die Freiheit entlassen werden.