Das Museum für Sepulkralkultur feiert Jubiläum. Vor 30 Jahren eröffnete in Kassel das Haus, das dem Themenfeld Sterben, Tod, Bestattung, Trauer und Gedenken gewidmet ist. Der Name ist sperrig, das Thema zwiespältig, aber das Museum hat sich in dieser Zeit mit originellen Ausstellungen und Events einen Namen gemacht.