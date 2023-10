360-Grad-Opernbühne in Kassel

Jedes Theater, jedes Kino, jede Oper funktioniert eigentlich nach demselben Schema: Vorne ist die Bühne, davor sitzen die Zuschauer. In Kassel wird die Oper „Carmen“ jetzt aber auf einer neuartigen 360-Grad-Bühne aufgeführt. Nicht nur können zuschauer jetzt in alle Richtungen schauen – sie sitzen teils sogar mitten im Geschehen, mitten in der Handlung …