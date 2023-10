Die Wälder in Hessen sind vielerorts in einem schlechten Zustand. Trockenheit und Insektenbefall sind oft der Grund – gerade der Borkenkäfer hat im Taunus viele kahle Stellen hinterlassen. Im Taunuswald in Kronberg haben Helfer rund 450 Bäume gepflanzt – gegen die „Mondlandschaften“ im Taunus, wie die Kronberger sagen.