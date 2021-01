60 Jahre Hessenschau: Hausbesetzer in Frankfurt

Schon in den 1970er-Jahren war Wohnraum in Frankfurt knapp - und eine Geldanlage. Damals ließen Spekulanten In Frankfurt alte Villen leerstehen, um sie später abzureißen. Aus Protest hatten Studierende damals illegal einige dieser Häuser besetzt. Anders als damals werden Hausbesetzer heute nicht mehr lange geduldet.