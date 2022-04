Bis zu 50.000 Menschen pilgerten in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den Süden Rüsselsheim, um tollkühne Männer in ihren schnellen Autos auf der Opel-Rennbahn zu sehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet der Kurs in Vergessenheit. Jetzt hat man die Rennstrecke wiederentdeckt.