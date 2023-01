In Bad Soden-Salmünster hat das einzige Seniorenwohnheim im März geschlossen. Wegen hoher Energiekosten und Personalmangel, wie der Betreiber sagt. Viele Mitbewohner und ihre Angehörige hoffen jetzt auf einen Platz in der Nähe. In Bad Soden-Salmünster gibt es erstmal keine Alternative.