Aufgequollene Wände, Schimmel und Dreck – die Situation an der Gruneliusschule in Frankfurt zeigt, wie sanierungsbedürftig mache Schulen in Hessen sind. Die Stadt als Trägerin der Grundschule äußerte sich bisher nicht auf eine Anfrage. Eltern, Lehrer und Schüler drängen allerdings auf eine schnelle Lösung.