Afghanistan-Rückkehrer in Frankfurt gelandet

Ein Lufthansa-Airbus aus Kabul ist in der Nacht zum Mittwoch in Frankfurt gelandet. An Bord waren 131 Personen. Unter den Glücklichen, die das Land verlassen konnten, ist Vanessa Faizi aus Hofheim. Sie berichtet über ihre Angst nach der Machtübernahme der Taliban.