Rund 12.000 Menschen haben in Hessen keine Wohnung. Auf ihre Situation soll am Sonntag bundesweit der "Tag der Wohnungslosen" aufmerksam machen. In Kassel haben das Diakonische Werk, die Heilsarmee und das Sozial-Center Kassel schon am Freitag ein Zeichen gesetzt – mit einem Frühstück für wohnungslose Menschen.