"So eine Situation gab es noch nie": In der Gaskrise ruft Hessens Wirtschaftsminister allgemein zum Energiesparen auf. Al-Wazir rechnet damit, dass ein ökologisch bedenkliches Auslaufmodell in die Verlängerung gehen muss. Dazu eine Einschätzung von Ute Wellstein, der Leiterin des Landtagsstudios in Wiesbaden.