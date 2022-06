Amok-Fahrt in Berlin - Schweigeminute an hessischen Schulen

Am 8. Juni ist in Berlin ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Darunter eine Schulklasse aus Bad Arolsen auf Klassenfahrt. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt – und eine Lehrerin starb. Am Donnerstag wurde deshalb zu einer Schweigeminute an hessischen Schulen aufgerufen.