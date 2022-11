Arbeitswelt – mehr Büros in Innenstädten

Das Büro in den eigenen vier Wänden: das Homeoffice hat die Arbeitswelt bereits verändert. Und es scheint erst der Beginn einer Entwicklung zu sein. Auch in Hessen erfinden Unternehmen jetzt klassische Büroräume neu – und drängen von den Gewerbegebieten in die Innenstädte.