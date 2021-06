Junge Menschen sollen dabei helfen, andere junge Menschen beim Feiern draußen im Zaum zu halten. Sie wollen auf Augenhöhe reden, bevor Alkoholpegel und Aggressivität so groß sind, dass es zu Ausschreitungen kommt. VIPeers werden die jungen Aufpasser genannt, die am Wochenende in Darmstadt im Einsatz waren.