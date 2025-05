Auftragsmord? "Aktenzeichen XY" geht tödlichen Schüssen in Frankfurt nach

Er starb noch am Tatort: Im Dezember 2022 wurde ein 56-Jähriger auf offener Straße in Frankfurt erschossen. Der Täter wurde nie gefasst. Nun wird der Fall in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" neu aufgerollt.