Ausgangssperre: Kontrollen in Wiesbaden

Wegen der Corona-Notbremse gilt seit Samstag in ganz Hessen eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Wer sich nicht daran hält, muss in Wiesbaden nun zahlen. Halten sich die Wiesbadener an die Verbote? Wir waren mit der Stadtpolizei unterwegs.