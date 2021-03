Auszählungschallenge in Michelstadt

Mit insgesamt fünf Stimmzetteln ist die südhessische Kommune Michelstadt landesweit die Stadt, in der die Bürger und Bürgerinnen am Sonntag am häufigsten ihre Stimme abgeben durften. Für die Wahlhelfer ist das eine besondere Herausforderung.