Auto fährt in Schülergruppe aus Bad Arolsen | hessenschau vom 08.06.2022

Auto rast in Menschenmenge in Berlin – Schülergruppe aus Bad Arolsen betroffen / JP-Morgan-Lauf startet nach Corona-Pause in Frankfurt / Mindestlohn steigt auf 12 Euro / Positive Bilanz zum Schulprogramm "Löwenstark" / Kasseler Osten im Fokus der documenta