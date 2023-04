"Bachelor of Being" – Tag der offenen Tür

Seit vier Monaten sind 24 junge Menschen auf Gut Kragenhof in Nordhessen zu Besuch. Sie haben sich Zeit genommen, um herauszufinden, wie es bei beruflich und persönlich weitergeht. Am Tag der offenen Tür können sie zeigen, was sie in den letzten Monaten gelernt und gemacht haben.