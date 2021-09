Bahnstreik - Stau in Rangierbahnhöfen

Durch den Bahnstreik geht nicht viel auf den Rangierbahnhöfen der Deutschen Bahn - die Betriebsstätten laufen langsam voll. Von den rund 2.500 Güterzügen standen am Sonntag mehr als 400 still. Eine Lösung im Tarifkonflikt ist weiterhin nicht in Sicht.