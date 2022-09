Bergretter üben in der Rhön

Immer wieder müssen verletzte Menschen aus der Luft versorgt oder gerettet werden. In schwierigem, bergigen Gelände stellt das die Helfer immer wieder vor neue, große Herausforderungen. Jedes Jahr im Herbst treffen sich deshalb die Luftretter der einzelnen Bergwacht-Stationen in Hessen zu einer gemeinsamen Übung - vier Tage lang, in der Rhön.