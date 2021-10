Biber-Problem in Kassel

In Hessen gibt es wieder rund tausend Biber. Sie sind zwar wichtig für die biologische Vielfalt, sorgen aber auch für Ärger. In Kassel haben sich die Nager auf der Blumeninsel Siebenbergen breit gemacht. Damit sie dort keinen größeren Schaden anrichten, muss eine Lösung her.