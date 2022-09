In rund einem Jahr wird in Hessen gewählt. Deshalb wollen sich schon jetzt einige Politiker positionieren. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich dafür mit seinem Amtskollegen aus Bayern, Markus Söder (CSU), zusammengetan. In Alzenau im Spessart haben sie am Mittwoch einen gemeinsamen Gegner ausgemacht: Die Bundesregierung.