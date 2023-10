Die weltweit größte Buchmesse wurde am Dienstag in Frankfurt eröffnet, am Mittwoch öffnet sie für Fachpublikum. Gastland ist Slowenien. Die traditionelle Eröffnungsrede des Bundeskanzlers musste ausfallen, er war wegen einer Israelreise verhindert. Auf der Messe werden zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet.