CityXmas in Frankfurt: Weihnachtsstimmung im Oktober

Nach der letztjährigen Corona-Pause darf der CityXmas Weihnachtsmarkt in Frankfurt in diesem Jahr früher starten. Auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache kann man sich jetzt schon Ende Oktober mit einem Glühwein in der Hand von Weihnachtsliedern berieseln lassen.