Comic-Zeichner – Kafka am Strand

Kafka im Comic: Die "Aeroplane in Brescia" – so heißt die jüngste Veröffentlichung des Frankfurter Zeichners Moritz von Wolzogen. Die Graphic Novel zeigt einen Kafka, wie ihn die breite Öffentlichkeit kaum kennt – als jugendlichen Urlauber mit einer Vorliebe für das Schwimmen und moderne Technik.