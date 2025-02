Commerzbank will offenbar bis zu 4.000 Jobs streichen

Deutschlands zweitgrößte Privatbank, die Commerzbank, will offenbar bis zu 4.000 Stellen streichen. Der Hintergrund: Die italienische UniCredit Bank die mittlerweile 28 Prozent der Anteilsscheine an der Commerzbank kontrolliert, hat Interesse an einer Übernahme bekundet.