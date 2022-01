Seit einer Woche sind die Schülerinnen und Schüler in Hessen zurück aus den Winterferien. Der Schulstart fällt mitten in die Omikron-Welle – mit weiter steigenden Infektionszahlen. Wie sehr hat Corona in der ersten Woche den Betrieb an Schulen durcheinander gebracht? Die hessenschau hat nachgefragt.