Hohe Corona-Infektionszahlen – aber am Wochenende läuft die hessische Corona-Verordnung aus. Wie geht es nach dem 2. April weiter? Klare Vorgaben vom Bund fehlen laut der Landesregierung. Auch deshalb tagt am Montag das Corona-Kabinett und berät, was jetzt zu tun ist.