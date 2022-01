Corona-Lage in den Krankenhäuser

Die Lage in den hessischen Kliniken hat sich über das Wochenende nicht verschärft. Allerdings könnte sich die Lage bei den hohen Infektionszahlen auch ändern. Die Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden koordinieren die Verteilung der Corona-Patienten in der Region. hr-Reporter Franco Foraci hat sich die Situation im Krankenhaus einmal angeschaut.