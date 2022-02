Corona-Lockerungen in Aussicht?

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am kommenden Mittwoch sind Details zu Lockerungen der Corona-Regeln an die Öffentlichkeit gedrungen. Nach einem Drei-Stufen-Plan könnten bald viele Maßnahmen wegfallen. Wir haben gefragt, wie die Menschen in Hessen das finden.