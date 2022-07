Corona sorgt für Personalnot in Krankenhäusern

Die Inzidenz bei Corona sinkt zwar laut dem Robert-Koch-Institut seit einigen Tagen. Doch viele Mitarbeitende in Kliniken sind erkrankt. Laut Expertinnen und Experten kommt es auch wieder zu mehr Infektionen mit schweren Symptomen. In der Wiesbadener Helios HSK Klinik steigen die Fälle merklich an. hr-Datenexperte Jan Eggers erklärt, wie es zu dieser Situation kommt.